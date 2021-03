Politi efterforsker voldssag i Næstved

Politi og hundepatrulje havde spærret et stort område i Næstved i forbindelse med en voldssag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Ved Manøvej i Næstved var et større område spærret lørdag formiddag efter en voldsepisode.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Artikler fortsætter under opslaget ...

Om episoden fortalte vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Westerweel:

- Vi har en undersøgelse i gang af et muligt kriminelt forhold. En er kommet til skade, men vi kan ikke sige mere end det.

Politiet vil ikke melde ud præcist, hvad der foregår.

Ekstra Bladets mand på stedet har set politiet rode i skraldespande i området. Der ligger en brandstation og en børnehave i nærheden.

I opslaget ovenfor skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, at den tilskadekomne er uden for livsfare, og at sagen efterforskes.