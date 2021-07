Politi efterlyser flugtfange

33-årige Steffen Van Khoa Do er onsdag flygtet fra Vestre Fængsel i København.

Siden har Københavns Politi uden held forsøgt at finde ham, og derfor efterlyser de ham nu med billede.

Den 33-årige mand sad varetægtsfængslet for sin rolle i en stor narkosag. Han har siddet fængslet siden 2. marts.

Tidligere fredag kom det frem, at en fange var flygtet, og nu har politiet altså sat navn på vedkommende. Steffen Van Khoa Do flygtede fra fængslet onsdag omkring klokken 13.30, oplyser politiet.

Ikke farlig

Politiet betegner ikke den 33-årige som farlig, men de vil af gode grunde alligevel gerne kontaktes, hvis man har oplysninger om, hvor han kan befinde sig.

- Alle oplysninger om Steffen Van Khoa Dos mulige opholdssteder er interessante for os, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst, der sidder med sagen.

Politiet gør opmærksom på, at man risikerer op til to års fængsel, hvis man holder en person skjult eller hjælper en person, som er på flugt fra politiet.

Steffen Van Khoa Do beskrives som asiatisk af udseende, 173 cm høj og almindelig af bygning. Han kan blandt andet kendes på fire skønhedspletter på venstre kind. Ved flugten var han kronraget og iført en sort hættetrøje, sorte short, sorte sokker og sorte gummisko. Han bar desuden på en grøn pose.

Foto: Københavns Politi

Minister har bedt om forklaring

Formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, fortalte tidligere på dagen, at man var i færd med at danne sig overblik over sagen.

- Der er tale om en række uheldige omstændigheder, der har muliggjort undvigelsen, siger han til Ekstra Bladet.

Kriminalforsorgen bekræftede ligeledes tidligere, at en indsat var flygtet fra fængslet.

De ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, oplyser de.

'Kriminalforsorgen kan henvise til tidligere udtalelse. Det kan supplerende oplyses, at kriminalforsorgen på baggrund af en umiddelbar gennemgang af sagen har fundet grundlag for at indskærpe en række sikkerhedsprocedurer for fængsler og arrester. Da ministeren har bedt kriminalforsorgen om en forklaring på hændelsesforløbet, har vi ikke flere kommentarer før denne foreligger i midten af august,' lyder det i en mail fra Kriminalforsorgen.