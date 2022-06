Politi efterlyser: Kender du disse mænd?

Nordsjællands Politi beder nu om hjælp til at identificere to mænd, der er mistænkt for røveri

I januar blev en 19-årig mand udsat for et voldeligt røveri af to gerningsmænd, der forsvandt sporløst efter forbrydelsen.

Nu offentliggør Nordsjællands Politi flere billeder af de mistænkte i forbindelse med efterforskningen af sagen.

- Det er desværre ikke lykkedes os at identificere gerningsmændene ad andre veje. Derfor beder vi nu borgerne om hjælp, siger politikommissær ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbek.

Det skriver politikredsen i en efterlysning på deres hjemmeside.

På et par overvågningsbilleder fra en tankstation kan man se to hætteklædte mænd, som politiet vil have hjælp til at identificere i forbindelse med røveriet.

Røveriet fandt sted i krydset ved Vesterdalen/Sønderengen i Dyssegård, hvor forurettede blev antastet af gerningsmændene, som også slog den 19-årige i ansigtet.

Offeret blev tvunget til at udlevere bæltetaske, der indeholdt både pung og mobiltelefon.

Kender man en eller begge mænd, eller har man øvrige oplysninger i sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på 114.