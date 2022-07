Politi efterlyser mand - mystik om udbrændt bil

Østjyllands Politi har efterlyst en mand. Nu er en udbrændt bil fundet og skaber mystik i sagen.

40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen har ikke givet lyd fra sig siden torsdag aften. Lørdag udsendte politikredsen en efterlysning på Twitter.

Her fremgik det, at Frank Nørgaard er kørende i en hvid Mercedes Benz Vito varebil med 'Munch' skrevet på dørene.

Den efterlyste Frank Nørgaard har ikke givet lyd fra sig siden torsdag aften. Foto: Østjyllands Politi

Mandag udsendte Østjyllands Politi så endnu et tweet, hvori det fremgår, at de i dag har fundet en udbrændt bil af samme mærke, som Frank Nørgaard var kørende i.

Bilen blev fundet ved Gl. Fjellerupvej ved Vivild, som ligger på Djursland.

'Vi kan ikke for nuværende udelukke, at bilen er identisk med den efterlyste varebil', lyder det i opslaget.

Foto: Øxenholt Foto

Politiet skriver endvidere, at de fortsætter eftersøgningen af Frank Nørgaard, og at de er meget interesserede i at høre fra vidner, der har oplysninger i forbindelse med den udbrændte varebil eller Frank Nørgaards færden.

Politiet kan kontaktes på 114.