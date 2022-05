Politi efterlyser unge efter overfald

En 54-årig mand blev ifølge politiet overfaldet i en elevator i Salling i Aarhus 4. maj, og politiet beder nu offentligheden om hjælp til at identificere to mænd.

Overfaldet skete i forbindelse med, at fire unge mænd sprang over i køen til elevatoren, lyder det fra politiet.

'Overfaldet fandt sted onsdag den 4. maj ved 18-tiden, hvor den 54-årige mand stod i parfumeafdelingen i Salling i Aarhus og ventede på elevatoren. Ved siden af stod fire unge mænd, der, da elevatoren ankom, sprang foran alle i køen og gik ind,' skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Foto: Østjyllands Politi

Skænderi

Offeret påtalte ifølge eget udsagn, at de unge sprang over i køen, hvorefter der opstod et skænderi..

'Da de nåede 5. sal, slog den ene af mændene den 54-årige mand hårdt på højre øje med en knytnæve, hvorefter de alle fire stak af fra stedet,' skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi har allerede identificeret to ud af de fire personer, men mangler offentlighedens hjælp til de to øvrige, hvorfor overvågningsbilleder nu offentliggøres.

