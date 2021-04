Politi efterlyser vidner: To mænd skød fra scooter

To mørkeklædte mænd på en scooter efterlyses nu af politiet efter skyderi i Aarhus

Onsdag sen eftermiddag var politiet massivt til stede i krydset mellem Vestre Ringgade og Silkeborgvej i Aarhus.

Her var der i første omgang meldinger om skud, skrev Østjyllands Politi på Twitter.

Torsdag morgen kan vagtchef Per Bennekov så bekræfte, at der er blevet skudt i området.

- Vi har fundet patronhylstre derude, siger vagtchefen.

Per Bennekov fortæller, at man nu leder efter to mænd på en scooter:

- Vi ved, at det er to mørkeklædte mænd på en scooter, der ar afgivet skud derude. Kort efter er de kørt i vestlig retning mod Åbyhøj.

Politiet hører meget gerne fra vidner eller andre personer, som kan have oplysninger i sagen.

Ingen personer meldes tilskadekommen under skyderiet.