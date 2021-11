Politi: Eksplosion i Liverpool var forsøg på terror

Britisk politi har ifølge BBC mandag erklæret, at et bombeanslag i Liverpool på Storbritanniens Nationale Mindedag for faldne soldater søndag var et fejlslagent terrorangreb.

Politiet har mandag anholdt yderligere en mand under efterforskningen af en sag om en taxa, der eksploderede i Liverpool søndag kort før mindedagens højdepunkt.

Der er tidligere anholdt tre mænd i sagen, som politiet hele tiden har efterforsket som et muligt planlagt terroranslag.

Politiet siger mandag ifølge BBC, at der var tale om et forsøg på terrorangreb.

Reuters skriver, at en person tog sprængstoffer med sig ind i en taxa, kort tid før briterne klokken 12 skulle holde to minutters stilhed i forbindelse med Remembrance Day, hvor landets faldne soldater mindes.

Den pågældende passager blev dræbt, da sprængstofferne eksploderede.

Taxachaufføren David Perry er blevet hyldet af Liverpools borgmester, Joanne Anderson.

Hun siger, at taxachaufføren formentligt afværgede en planlagt terrorhandling, da han havde mistanke om et angreb.

Den britiske sikkerhedstjeneste MI5 bistår politiet med efterforskningen af sagen.

- Betjente i Merseyside har anholdt tre mænd i alderen 29, 26 og 21 år i Kensington-området i Liverpool i henhold til terrorloven, skrev politiet i Manchester, som antiterrorenheden hører under.

Taxaen eksploderede og brød i brand uden for Liverpool Women's Hospital i den centrale del af byen.

Politiets terroreksperter har undersøgt det udbrændte bilvrag og området omkring det.

- Vi bevarer et åbent sind, når det gælder årsagen til eksplosionen. Men når vi ser på, hvordan det skete, er det - ud fra et forsigtighedsprincip - antiterrorpolitiet, der leder efterforskningen, oplyser politichefen.

Patienter blev evakueret fra hospitalet og ansatte eskorteret ud af bygningen efter eksplosionen, skriver avisen.

Området ved hospitalet blev spærret af og lukket for alle besøgende.