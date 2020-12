Politi erkender fejl: Meget beklageligt

Her er politiets forklaring på, at sag om alvorlig trafikulykke ikke nåede for retten, inden den tiltalte kørte fem-årig ihjel

Københavns Politi erkender nu, at der er sket fejl i en ældre trafiksag om flugtbilisten Helmi Mossa Hameed, som 28. oktober i år kørte en lille pige ihjel.

Det fremgår af en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet. Politi og anklagemyndighed nægter dog at stille op til interview og svare på opfølgende spørgsmål, lyder det fra presseenheden.

Det var B.T., der i starten af december afslørede, at den 21-årige Helmi Mossa Hameed et år og ti måneder før trafikdrabet på fem-årige Aya en søndag aften i januar 2019 var involveret i en anden trafikulykke, hvor han efterfølgende blev tiltalt.

Politifoto af Helmi Mossa Hameed

Ifølge anklageskriftet i den gamle sag, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, havde Hameed en promille på 1,09, og han kørte mindst 86 kilometer i timen, da han bragede ind i en anden bil, som var ved at lave en uvending. To kvinder blev alvorligt kvæstet, mens en fire-årig pige slap nådigt fra ulykken.

Nul konsekvenser

Indtil videre har der dog være nul konsekvenser for den unge bilist, for sagen har slet ikke været for retten endnu og er først berammet i 2021.

28. oktober i år var han så involveret i den fatale ulykke på Peter Bangs Vej, hvor han kørte fem-årige Aya ihjel, flygtede fra stedet og måtte efterlyses.

Den langsommelige sagsbehandling i den første trafiksag har fået kritik fra blandt andet Dansk Folkeparti.

Blomster ved stedet, hvor fem-årige Aya blev kørt ihjel. Foto: Kenneth Meyer

I første omgang henviste Københavns Politi spørgsmål om den lange ventetid til Københavns Byret, fordi det er dem, der står for at beramme sagen, men herfra slog retspræsident Søren Axelsen fast, at det rent faktisk var anklagemyndigheden, man ventede på.

Det fik Københavns Politi til at undersøge sagen nærmere, og nu erkender man altså, at der er begået fejl fra anklagemyndighedens side og kalder det 'meget beklageligt'.

Tiltalt for mange forhold

Ifølge Københavns Byret var sagen i første omgang sat i kalenderen til at starte 17. december 2019.

Da det viste sig, at der var en anden sag mod Helmi Mossa Hameed med 41 andre forhold anmodede hans forsvarer om at få dem lagt sammen og behandlet ved samme retssag.

Det blev ifølge Københavns Politis skriftlige svar til Ekstra Bladet afvist af anklagemyndigheden og af retten.

Politiet beskriver så et forløb, som lader til at være præget af misforståelser.

I det skriftlige svar fremgår det, at retten 6. januar skulle tage stilling til det videre forløb, og fordi sagen først kunne berammes i august 2020, udsatte retten sagen, så anklagemyndigheden indenfor en frist kunne genoverveje, om sagerne skulle afgøres sammen.

'Anklagemyndigheden fik dog aldrig givet retten den ønskede tilbagemelding, hvilket er meget beklageligt. Sagen lå i stedet fortsat i retten, mens anklagemyndigheden fejlagtigt afventede, at sagen skulle blive berammet, hvilket ikke skete, før retten tvangsberammede i november 2020 (efter trafikdrabet på Peter Bangs Vej.'

Varetægtsfængslet

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt anklagemyndighedens advokaturchef Kristian Kirk Petersen, hvorfor det gik galt med tilbagemeldingen, men han vil, ifølge presseafdelingen, ikke stille op til interview.

Til gengæld skriver Københavns Politi også, at man sagtens kan møde i retten med kort varsel, så 'det havde ikke været problematisk for anklagemyndigheden med en berammelse langt tidligere'.

Helmi Mossa Hameed sidder nu varetægtsfængslet, og det forventes, at den ældre trafiksag, de øvrige 41 forhold og trafikdrabet på den fem-årige pige bliver slået sammen og behandlet i en og samme retssag til næste år.

Dødsbilisten har erkendt at have ført den bil, der bragede ind i Aya og hendes mor på Peter Bangs Vej. Han hævder dog, der var tale om et uheld. Politiet har fundet lattergaspatroner i bilen, og ifølge sigtelsen var han påvirket under kørslen.

