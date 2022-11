Politi: Et stigende antal mindreårige sælger hash på Christiania

Mindreårige personer arbejder i stigende omfang med salg af hash.

Det viser en opgørelse fra Københavns Politi, som Berlingske har fået indsigt i.

Københavns Politi har i perioden fra 1. september til 21. november sigtet 17 personer under 18 år for salg af euforiserende stoffer på Christiania.

Det omhandler teenagere helt ned til 15 år, der er blevet anholdt.

Politiet vurderer, at der er tale om en ny tendens, hvor teenagerne arbejder i hashboderne i Pusher Street på Christiania. Dermed har de forbindelse til den organiserede hashhandel, som bander og rockergrupperinger står bag.

- Det tegner et billede af, at nogen har sluppet håndbremsen, siger politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi til Berlingske.

- Tidligere ville christianitter have grebet ind og råbt ad dem, men nu kan vi konstatere, at 15-16-årige står bag boderne, uden at der sker noget.

Annonce:

Ifølge Tommy Laursen skaber det problemer for de mindreårige på flere måder. De ender i en situation, hvor de får 'en meget høj grad af risikoadfærd'.

Tommy Laursen peger på, at de unge på den ene side står for salg i hashboderne og dermed risikerer at blive sigtet af politiet.

På den anden side risikerer de at miste hash eller penge, som de i så fald skal betale tilbage til bagmændene. Dermed bliver de ifølge politiinspektøren trykket ind i den organiserende hashhandel og bandemiljøet.

Ifølge politiet bliver man som mindreårig en del af den organiserede hashhandel på Christiania, hvis man for eksempel sælger hash og klipper store hashplader i mindre stykker, eller hvis man er vagt eller såkaldt løber.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag blev en 27-årig mand anholdt og sigtet for et skuddrab på et tilsyneladende tilfældigt offer i marts i Viby ved Aarhus. Hør mere i ugens 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app