Københavns Politi advarer om, at ældre borgere i øjeblikket bliver ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra politiet.

Personen prøver efter sigende at lokke informationer om NemID, nøglekort og pengeoverførsler ud af intetanende borgere.

- Det er et svindelnummer, skriver politiet på Twitter.

Politiet skriver desuden, at manden ringer fra politiets telefonnummer 33141448. Der skal dog ikke herske tvivl om, at det er et svindelnummer, slår politiet fast.