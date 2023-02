Politi fandt naziflag og Hitler-bog hos terrortiltalt teenager

Camouflagetøj. En lige lovligt stor dolk. Og en ammunitionskasse indeholdende naziflag, naziarmbånd og Adolf Hitlers bog 'Mein Kampf'.

Politiet beslaglagde sidste år adskillige opsigtsvækkende ting hjemme hos en nu 16-årig dreng, som blandt andet er tiltalt for at forsøge at hverve medlemmer til den nynazistiske organisation Feuerkrieg Division.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen. Her kræver anklagemyndigheden en række fund fra drengens adresse konfiskeret, hvis han bliver kendt skyldig i sagen, når den kommer for retten.

Ud over genstande med tydelige nazistiske referencer kræver anklagemyndigheden blandt andet et reb, et kompas, et Feuerkrieg Divisionflag samt flere mobiltelefoner og computere konfiskeret.

Tingene er fundet i drengens hjem på Vestsjælland.

Ledende rolle

Selve tiltalen mod drengen blev offentliggjort i slutningen af januar.

Han er både tiltalt for at forsøge at hverve andre til Feuerkrieg Division og for selv at lade sig hverve. Faktisk mener anklagemyndigheden, at han har haft en ledende rolle i gruppen, som har sit udspring i Estland.

Desuden har drengen - ifølge tiltalen - blandt andet deltaget i udarbejdelsen af en håndbog, som beskriver den ekstremistiske gruppes formål.

Samtidig mener anklagemyndigheden, at teenageren har delt ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.

Indespærret

Drengen blev anholdt 7. april 2022. Dengang var han 15 år.

Siden anholdelsen har han siddet varetægtsfængslet i surrogat. Det betyder, at han ikke er fængslet i et almindeligt arresthus eller fængsel. På grund af sin alder er han i stedet placeret på en lukket institution for unge.

Også en af den tiltaltes kammerater blev sidste forår sigtet i sagen. Men siden blev sigtelsen mod ham droppet.

Sagen mod den 16-årige er rejst som en nævningesag, fordi der kan blive tale om at straffe drengen med fire års fængsel eller mere.

Retssagen begynder ved Retten i Holbæk 14. marts.