Politi finder bortløbet spritbilist godt mudret i et skur

En 32-årig mandlig bilist løb flere kilometer til fods over marker under en rutinemæssig standsning omkring midnat søndag.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi tidligt søndag morgen.

Manden kom kørende på Hobrovej syd for Mariager Fjord, da politiet forsøgte at dirigere ham ind til siden.

- Bilen holder ind, og føreren løber fra bilen ud i mørket og gennem marker, siger vagtchefen.

Politiet sendte derefter en hundepatrulje efter manden, og omkring en time efter lykkedes det politiet at finde den 32-årige på en privat ejendom.

- Efter over to kilometers søgning finder de ham i et skur i en have godt mudret til på sko og bukser, siger Jesper Sørensen.

Manden blev anholdt af politiet for spirituskørsel og taget med til en blodprøve.

Søndag morgen er manden, der er fra Mariager-området, løsladt.

Politiet forsøgte at standse bilisten på landevejen klokken 23.49.