Politi: Flere brande på Nørrebro

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der sent fredag aften blev sat ild til nogle skraldespande på Nørrebro i København.

- Vi er på Nørrebro sammen med brandvæsnet, oplyser vicepolitiinspektør Paw Kaltoft til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg kan ikke afvise, at det har noget at gøre med demonstrationen tidligere. Det er det, vi skal til at finde ud af.

Omkring klokken 23.30 siger vagtchefen, at den sidste anmeldelse om brand kom klokken 23, og den er slukket. Derfor mener han ikke, at der er flere aktive brande.

Tidligere i dag brugte politiet tåregas mod demonstranter foran den israelske ambassade.

Han oplyser yderligere, at der tale om områderne omkring Sjællandsgade, Guldbergsgade og Stengade.

- Vi behandler de forskellige brande som forskellige hændelser i øjeblikket. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Paw Kaltoft til ekstra Bladet.

Tidligere på dagen var der en stor demonstration ved den israelske ambassade i Hellerup. Op mod 4000 demonstranter deltog, og politiet måtte bruge tåregas og knipler mod de fremmødte demonstranter. Tre er indtil videre anholdt efter demonstrationen.