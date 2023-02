Politi: Forældrepar mishandlede spædbarn til døde

Nu starter sagen: Et forældrepar er anklaget for at udsætte deres små spæde tvillingepiger for grusom mishandling, der kostede den ene pige livet

Fra den dag at tvillingepigerne blev født på Hvidovre Hospital i efteråret 2020 indtil få dage før, at den ene pige døde to måneder gammel, blev de ifølge politiet udsat for grov vold af deres egne forældre.

Forældreparret i 30'erne er ikke tiltalt for drab, men for at have begået mishandling af særlig rå og farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder med døden til følge for den ene pige.

Og om retten er enig i politiets udlægning, skal nu afgøres ved et nævningesag ved Retten på Frederiksberg, hvor forældreparret tirsdag for første gang sidder på anklagebænken.

At det har taget så lang tid, før sagen er blevet bragt til retten, skyldes blandt andet, at børnelæger, retsmedicinere og Retslægerådet har skullet vurdere sagen.

Annonce:

Manden og kvinden nægter sig skyldige, ligesom de gjorde under grundlovsforhøret 8. oktober 2020, hvor de først blev sigtet for grov vold mod de spæde piger. Da den ene døde dagen efter, blev sigtelsen udvidet.

Parret blev varetægtsfængslet dengang, men er senere blevet løsladt frem til retssagen, da efterforskningen var afsluttet.

Da sagen indtil nu har været behandlet bag lukkede døre, er det ikke kommet frem, hvad forældrene har forklaret retten om pigernes skader, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Grusomme anklager

Anklagemyndighedens påstande fremgår blandt andet af anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, hvor det udpensles hvordan, at forældreparret på Hvidovre Hospital og på en adresse i Valby er tiltalt for at ruske pigerne kraftigt, sammenklemme deres brystkasser og hive i deres arme og ben i perioden fra den 31. juli til 6. oktober samme år.

Den ene fik diagnosen Abusive Head Trauma og afgik ved døden 9. oktober 2020.

Annonce:

På hospitalet kunne man konstatere, at barnet havde utallige skader på kroppen. Heriblandt blodansamlinger i hjernen, i begge øjne, 15 brud på ribbenene og brud på lårbenene og skinnebenet og hun døde ifølge politiet af sine skader.

Hendes tvillingesøster overlevede.

Men da hun kom i myndighedernes varetægt havde hun 18 knoglebrud i kroppen og fik konstateret Battered Child Syndrome, der diagnosticeres, når lægerne vurderer, at skaderne ikke kan komme fra en ulykke, men er bevidst påført.

Sagen er berammet over 12 retsdage.

Ekstra Bladet følger sagen.