Politi: Forbudt bande i knivkrig

Drabsforsøg, knivoverfald og skyderi: Politiet mener, at blodige episoder på Nørrebro er del af konflikt. Nye sigtelser afslører, at striden er mellem Loyal to Familia og andre bandefolk

Opdateret 15.07: Alle tre blev varetægtsfængslet i 25 dage.

Tre mænd er nu i dommervagten i København i forbindelse med voldsomme knivstikkerier i vinter, hvor tre ofre blev såret.

Her vil anklagemyndigheden kræve dem fængslet i forbindelse med flere drabsforsøg - et i Sundby på Amager 27. november og to på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter 24. december.

Mændene bliver fremstillet samtidig, da den ene af de anholdte mænd - et 24-årigt medlem af den forbudte bande LTF (Loyal To Familia, red.) - ifølge politiet var indblandet i begge episoder.

Uden for retssalen var en større gruppe unge mænd samlet, som ikke nåede ind i grundlovsforhøret, der startede før tid.

De var derfor ikke med, da sigtelsen blev læst op af anklagemyndigheden, inden dørene blev lukket for offentligheden af hensyn til efterforskningen.

En stor mængde tilhørere der var nået ind i retslokalet, var højlydt utilfredse, da de forlod lokalet.

- De er fulde af løgn, råbte en af dem, inden de gav sig til at drøfte sagen med gruppen af mænd, der ventede udenfor.

Politiet arbejdede 27. november på Knapmagerstien, efter at en mand i 20'erne blev stukket ned. Ifølge politiet af fire gerningsmænd, heriblandt mænd med tilknytning til Loyal To Familia. Foto: Kenneth Meyer

Revet ud af bil

Det første drabsforsøg skete 27. november 2022, hvor et offer i 20'erne blev overfaldet på en parkeringsplads på Knapmagerstien i Sundby på Amager omkring klokken 20.

Ifølge sigtelsen mod den 24-årige LTF'er og en 18-årige sigtet sad offeret i sin bil i det almene boligområde, da han blev passet op af de to sigtede og to andre ukendte gerningsmænd, revet ud af sin bil og overdænget med slag og spark.

Herefter blev han stukket fem gange - to gange i ballen, en i maven og to i låret.

Han overlevede efter at have fået en større blodtransfusion på 2,4 liter blod.

Ekstra Bladet besøgte dagen efter knivstikkeriet stedet, hvor der stadig var tydelige blodspor på parkeringspladsen og på et stisystem, hvor manden var flygtet hen, inden han sank om.

Juleaften kort inden klokken 22 blev to teenagere alvorligt kvæstet af knivstik på Dortheavej i København. Foto: Kenneth Meyer

Teenagere overfaldet juleaften

I det andet forhold blev to ofre juleaften udsat for drabsforsøg af den 24-årige LTF'er og den tredje sigtede mand, ifølge politiet.

De to skulle sammen med endnu to uidentificerede gerningsmænd være kørt til Dortheavej i København NV i en Mercedes og have overfaldet to unge mænd på 16 og 19 år, der blev tildelt flere knivstik kort før klokken 22.

Mens den ene måtte have fjernet sin galdeblære og en del af leveren efterfølgende, måtte den anden have bortopereret sin milt.



Begge mændene, der er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet juleaften, er medlemmer af LTF, og de er sigtet efter bandeparagraffen, der tages i brug, når kriminaliteten enten bunder i en bandekonflikt eller har til hensigt at starte en strid.

Politiet ville umiddelbart efter ikke ud med et muligt motiv til knivstikkeriet, men fredagens sigtelser mod de tre unge mænd afslører, at politiet mener, at det skyldes en konflikt mellem Loyal To Familia og bandefolk fra det ydre Nørrebro og Nordvest.

Politiet arbejder på Jægersborggade i København 6. februar, hvor en 21-årig mand blev skudt ned. Politiet mener, det kan være en gengældelsesaktion. Foto: Kenneth Meyer

Skyderi kan være 'en bytter'

Mandag 6. februar blev en 21-årig mand skudt i Jægersborggade på Nørrebro i København omkring klokken 20.

Den 21-årige blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger ramt i halsen og er i live, men er svært tilskadekommen, mens en 38-årig, der angiveligt også var udset som offer, undslap kuglerne.

Politiet meldte hurtigt ud, at de blandt andet arbejdede ud fra en tese om, at skyderiet var en gengældelsesaktion efter knivstikkerierne, der fulgte i kølvandet på juleaftens blodbad på Dortheavej som led i en konflikt mellem to grupperinger, som de ikke ville navngive.

De grupperinger er ifølge fredagens sigtelser Loyal To Familia og bandefolk fra ydre Nørrebro og Nordvest.

Efterfølgende har Københavns Politi etableret visitationszone i et område på Nørrebro og i Nordvest frem til 22. februar for at sætte pres på de bandefolk, som politiet mener er ansvarlige for blodsudgyldelserne.

I pressemeddelelsen vedrørende visitiationszonerne henvendte politikomissær Thomas Marko Jul sig samtidig direkte til grupperingerne:



'Vi vil gerne rette en appel til de her personer og deres omgangskreds: Situationen bliver kun værre, jo længere striden fortsætter. Der er tale om meget alvorlig personfarlig kriminalitet, som kan sende selv helt unge i fængsel i mange år – og vi arbejder målrettet på at få de skyldige stillet til ansvar.'