Politi gjorde skræmmende opdagelse

Et tip fra en opmærksom borger fik politiet til at undersøge et mistænksomt køretøj i den amerikanske by Coeur d'Alene.

Vidnet havde set en gruppe mænd kravle ind i en stor flyttebil, hvilket fik politiet til at undersøge den nærmere.

Et højst usædvanligt syn mødte betjentene, da de åbnede bagklappen på bilen, hvor der gemte sig 31 kampklare og maskerede mænd i ens uniformer.

Det skriver ABC News.

- De kom for at lave optøjer i centrum, sagde politichef Lee White på et efterfølgende pressemøde.

Politi fandt kampudstyr

Inde i køretøjet fandt politiet forskellige remedier, der løftede sløret for mændenes mistænksomme adfærd.

Mændene var iklædt militærstøvler, brune bukser, og på deres blå trøjer stod der 'Reclaim America'. De var blandt andet udstyret med skjolde, skinnebensbeskyttere og en røggranat, men det vigtigste fund var et nedskrevet dokument.

Dokumentet afslørede mændenes plan om at skabe optøjer ved et prideoptog samme dag. Præcis hvilke former for 'optøjer' er endnu uvist.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Thomas Rousseau, som er lederen af den ekstreme gruppering, Patriot Front, blev også anholdt under aktionen. Foto: North Country Off Grid/YOUTUBE/Ritzau Scanpix

Højrenationalistisk gruppe

Gruppen bar desuden logoer, der viste, at mændene var en del af den højrenationalistiske gruppering Patriot Front, og ifølge CNN var gruppens leder, Thomas Ryan Rousseau, også blandt de anholdte.

Patriot Front blev dannet i Charlottesville, Virginia og er en ekstremistisk gruppe bestående af hovedsageligt hvide mænd.

Alle 31 mænd blev sigtet for at opfodre til oprør.