Politi: HA'er og AK81'er ville dræbe LTF'er på åben gade

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): To mænd med relationer til Hells Angels fremstilles lige nu i grundlovsforhør.

De to mænd på 25 og 27 år er sigtet for forsøg på manddrab på 29-årigt medlem af den forbudte bande LTF onsdag aften.

Ifølge sigtelsen er der tale om personer fra rockerklubben Hells Angels og støttegruppen AK81, som forsøgte at dræbe den 29-årige.

Han blev overfaldet med flere knivstik og slag på åben gade.

Dommeren nedlagde på forsvarernes begæring trods Ekstra Bladets protest navneforbud for så vidt angår de to sigtede. Også offeret i sagen er nu beskyttet af et navneforbud.

De sigtede, som begge er iført mørkeblå joggingsæt, har nu trukket sig tilbage for at drøfte sagen med deres forsvarere, og det er endnu ikke blevet oplyst, hvordan de stiller sig til sigtelsen.

Den 29-årige mand er indlagt, og hans tilstand er stabil, oplyste politiet forud for retsmødet.

Mellem seks og otte mænd deltog ifølge Københavns Politi i angrebet, som ifølge politiets vurdering skyldes en strid mellem de to kriminelle grupper.

Volden foregik ved Borups Allé 113 cirka klokken 18.30.

Såvel offeret som gerningsmændene forsvandt hurtigt. Offeret indfandt sig dog senere på skadestuen.

Anholdelsen af de to mistænkte, der er 25 og 27 år, skete cirka en time efter overfaldet.

I en pressemeddelelse fortæller politiet, at man forventer flere anholdelser.

'Vi har aftenen og natten igennem haft en intensiv efterforskning, og der er på nuværende tidspunkt ingen tvivl om, at overfaldet bunder i et opgør mellem to kriminelle grupperinger,' siger leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi, Knud Hvass.