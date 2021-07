Politi har anholdt ung mand for knivstik i Hillerød

Nordsjællands Politi har anholdt en yngre mand, som sigtes for et knivstikkeri, der fandt sted i Hillerød for knap en uge siden.

Den anholdte, der er i starten af 20'erne, bliver fredag klokken 10.30 fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hillerød. Her vil han blive mødt af en sigtelse om grov vold, oplyser anklager Malene Brith Hansen.

Det var en 19-årig mand, som blev stukket i maven ved episoden, der fandt sted på en parkeringsplads ved vejen Bag Haver lidt efter midnat natten til lørdag.

Offeret var ved bevidsthed, da politiet ankom til stedet. Han blev kørt på hospitalet og meldt uden for livsfare.

Gerningsmanden stak af fra stedet efter knivstikket, og politiet oplyste umiddelbart, at man ledte efter en ung mand.

Torsdag lykkedes det så politiet at anholde den mistænkte mand, som ventes at blive krævet varetægtsfængslet i retsmødet fredag. Det vides endnu ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.