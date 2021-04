Politi: Historisk mængde sprængstof beslaglagt

Over 200 kilo sprængstof sikret under politiaktion søndag

To mænd blev søndag anholdt i en større sag, hvor der blandt andet er beslaglagt 206,4 kilo sprængstof.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det store sprængstof-fund skete under en større aktion søndag, hvor efterforskere fra Københavns Politi sikrede 206,4 kilo sprængstof gemt i et skur i Sundby på Amager.

Foto: Kenneth Meyer

To mænd på 21 og 54 år blev i forbindelse med aktionen anholdt og er blandt andet sigtet for besiddelse af sprængstof under særligt skærpende omstændigheder, oplyser politiet.

- Vi har beslaglagt en historisk stor mængde sprængstof, som vi selvfølgelig er meget lettede over ikke længere er i kriminelle hænder. Der har ikke umiddelbart været nogen fare for naboer til det sted, sprængstoffet blev opbevaret, men sådan noget ligger man jo ikke inde med for sjov. Det er en meget alvorlig sag, siger lederen af Grænsecenter Øresund, politiinspektør Henrik Andersen.

De mange kilo sprængstof har ifølge politiet ikke umiddelbart været i eksplosionsfare under opbevaringen.

Det er Grænsecenter Øresund, der hører under Københavns Politi, som har ledt efterforskningen. Afdelingen blev oprettet 1. april sidste år og har til opgave at undersøge grænseoverskridende kriminalitet på tværs af Øresund.

Politiet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse, hvilken forbindelse søndagens fund har til mulige aktører i Sverige.

Foto: Kenneth Meyer

- Efterforskningen fortsætter, så jeg kan ikke gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, siger Henrik Andersen.

De to mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt mandag klokken 11. Her vil anklageren anmode om, at retsmødet bliver holdt for lukkede døre, oplyser politiet.