Politi: Hjalp du en kvinde nytårsnat?

En ung kvinde i Aarhus har fortalt politiet, at hun blev voldtaget, kort før mand og en kvinde hjalp hende hjem nytårsnat. Politiet efterlyser nu parret

En mand og en kvinde, som sent nytårsnat traf en 25-årig kvinde ved Musikhuset i Aarhus og hjalp hende hjem til et familiemedlem, ligger muligvis inde med vigtige oplysninger, som politiet kan bruge i efterforskningen af en voldtægtssag.

Østjyllands Politi efterlyser derfor i en pressemeddelelse parret, som tog den unge kvinde under armen og hjalp hende til en adresse i Skt. Pauls Gade, som ligger cirka en kilometer fra Musikhuset.

Den unge kvinde anmeldte senere, at hun var blevet udsat for voldtægt, kort før hun fik hjælp af parret. Den berusede kvinde sad klokken 05 på en trappe mellem Musikhuset og Scandinavian Center, da manden og kvinden traf hende og besluttede at yde hende assistance.

Det viser overvågningsbilleder på stedet. Billederne er imidlertid så utydelige, at politiet ikke kan give et nøjere signalement af parret.

- Vi vil meget gerne i kontakt med kvinden og manden, da vi vurderer, at de kan have vigtige oplysninger i sagen, siger politikommissær Anders Schouby i pressemeddelelsen.

- Vi tror, at man ville kunne huske episoden, og vi håber, at parret kontakter os, så vi kan få en snak med dem, siger han.

- Er det dig, der fulgte den 25-årige hjem, så ring til politiet via tlf. 114, lyder det.