Politi: Hvide bude tjente 52.000 på syv dage

Ifølge politiet stod to unge mænd bag 61 narkohandler på en uge, inden de blev anholdt søndag for at køre hasarderet

DOMMERVAGTEN I KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Søndag eftermiddag blev to unge mænd fremstillet ved dommervagten i Københavns Byret sigtet for at agere hvide bude i Københavnsområdet.

Den ene, en 18-årig lyshåret mand, virkede ubehageligt til mode og havde røde øjne, da han blev ført ind i retssalen, mens hans 20-årige medsigtede, en sorthåret ung mand iklædt Gucci-kasket og designersneakers, så upåvirket ud.

De anholdte mænd blev ifølge sigtelsen mod dem anholdt natten til søndag omkring klokken 02.00.

Presseansvarlig i Københavns Politi Sarah Schlüter oplyser til Ekstra Bladet, at en patrulje blev opmærksom på mændene, da tre biler kørte hasarderet. Da de blev bragt til standsning, virkede de påvirkede, og da de to mænd blev visiteret, fandt politiet en mindre mænge kokain og en kniv.

Ifølge politiet var det dog kun toppen af isbjerget, for efterfølgende blev de sigtet for en lang række kokainhandler.

Syv dage - 52.000 kr

Det fremgik af sigtelsen, som anklageren læste højt ved retsmødets start, at politiet mener, at de i forening har gennemført 61 handler med i alt lidt under 131 gram kokain i perioden fra 11. juli og frem, til de blev anholdt.

Anklagemyndigheden anslår, at mændene har tjent lidt over 52.000 kroner på handlerne.

Herudover er de sigtet for i forening at være i besiddelse af knap to gram kokain til videresalg, som politiet fandt på den lyshårede af mændene, da de blev anholdt. Han erkendte besiddelsen, men har forklaret, at det var til eget forbrug.

Begge mænd nægtede sig skyldige i kokainhandlerne.

Dommeren valgte at efterkomme anklagemyndighedens ønske om dørlukning med henvisning til, at man formoder, at de to mænd er en del af et større 'handelsnetværk', at man også vil forsøge at gå efter køberne, og at der er uidentificerede gerningsmænd på fri fod.

Mændene blev varetægtsfængslet i 22 dage.