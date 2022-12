Politi i biljagt i København

Flere politibiler har tirsdag over frokost været i gang med at bringe et køretøj til standsning i Indre By i København.

Det fortæller Jonathan Wald, der er vagtchef ved Københavns Politi.

- Vi kan nu sige, at køretøjet er stjålet, siger Jonathan Wald til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at køretøjet nu er blevet stoppet af politiet efter længere tids biljagt.

Køretøjet blev bragt til standsning på Gammel Kongevej, hvor føreren har påkørt en brandhane.

Han fortæller, at brandhanen og den stjålne bil er blevet beskadiget, men ingen personer er kommet noget til.

Vagtchefen oplyser ikke, hvorfor politiet i første omgang ønskede at stoppe køretøjet.

Ekstra Bladet følger sagen ...