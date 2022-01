Politi: Indespærret og udsat for vold i timevis

Tirsdag eftermiddag kom en forslået 30-årig mand ind ad bagdøren i en Danbolig-butik i Åbyhøj, og bad en af forretningens medarbejdere om at ringe efter politiet.

Han fortalte, at han var sluppet væk efter i timevis at have været spærret inde i en nærliggende lejlighed og udsat for vold.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Stadig indlagt

Anmeldelsen løb ind 14.23, og flere patruljer og en ambulance blev sendt afsted til Århus-bydelen. Den 30-årige er stadig indlagt, men det tyder ikke på, at hans skader er alvorlige.

Politiet oplyser, at den hidtidige efterforskning peger i retning mod, at offeret havde været frihedsberøvet i en lejlighed i Åbyhøj i flere timer, hvor han blev udsat for vold af op til flere personer, som han angiveligt kendte i forvejen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi vedrørende hændelsesforløbet og eventuelle anholdelser, men presseafdelingen er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

