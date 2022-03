Politi indfører adgangsforbud ved klint

På grund af fare for skred er det ikke tilladt at opholde sig ved Bulbjerg Klint

Havde man planer om en weekendtur forbi Bulbjerg Klint i Nordvestjylland, tyder meget på, at man må lægge nye planer.

En akut risiko for nedstyrtning betyder nemlig, at politiet har indført forbud mod at opholde sig ved klinten.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En større del af klippen styrtede 10. marts sammen, og Kystdirektoratet har siden besigtiget stedet og vurderet, at der vil komme yderligere skred inden for kort tid.

Foto: René Schütze

Politiet har derfor vurderet, at det er nødvendigt at indføre et forbud mod at befinde sig i området for at forebygge, at nogen kommer til skade.

Forbuddet mod at opholde sig i området gælder foreløbig mellem 25. marts og 24. juni. Politiet kan løbende ændre forbuddet i perioden - hvad enten de begrænser det, forlænger det eller ophæver det.

Her er området, hvor det bliver forbudt at opholde sig

Bulbjerg blev i 1839 af Steen Steensen Blicher betegnet som 'Jyllands eneste klippe, eneste faste bolværk mod havet'. De seneste dages udvikling har dog altså vist, at det måske ikke var så fast et bolværk endda.