Politi jagter flugtbilist: Betjent i kritisk tilstand efter ulykke

En 31-politibetjent er i kritisk tilstand efter en alvorlig ulykke fredag aften i Åbyhøj ved Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg har her til aften modtaget besked om, at en af vores betjente er kommet alvorligt til skade i tjenesten i forbindelse med et færdselsuheld i Aarhus. Han modtager nu behandling på hospitalet, og vi afventer nærmere oplysninger om hans tilstand. Vi er i løbende kontakt med betjentens familie, som er underrettet og til stede på hospitalet, siger politidirektør i Østjyllands Politi, Kirsten Dyrman.

I forbindelse med ulykken søger politiet vidner og efterlyser 20-årige Mohamad Tarek Younes, der formodes at være flugtbilisten.

Han beskrives af politiet som 185 centimeter høj, muskuløs af bygning, mørk i huden og med sort mellemlangt hår og skæg.

Mohamad Tarek Younes. Foto: Politi

Ulykken fandt sted klokken 18.14 i krydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej. Her blev betjenten påkørt af en bil, der kom i høj fart fra Silkeborgvej mod Brabrand. En bil, som i forvejen var på flugt fra politiet.

Bilen formodes at være ført af Mohamad Tarek Younes og blev forsøgt stoppet af betjenten, som stod klar til at lægge stop sticks ud i krydset.

Flugtbilisten fortsatte væk fra gerningsstedet uden at stoppe, hvorfor politiet nu leder efter ham. Flugtbilen er sidenhen blevet fundet efterladt på en adresse tæt på ulykkesstedet.

Manden, der blev ramt af flugtbilisten, er blevet bragt til hospitalet.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på 114.

De pårørende til den påkørte mand er blevet underrettet om ulykken.