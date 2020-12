Politi klar til at lukke slotsplads under dronningens nytårstale

Købdenhavns Politi vil ikke tøve med at lukke Amalienborg Slotsplads, hvis tilstrømning af københavnere bliver for stor under nytårstale

Københavns Politi er klar til at lukke for Amalienborg Slotsplads, hvis for mange københavnere stimler sammen under dronningens nytårstale klokken 18.

Det skriver politiet på Twitter.

For mange københavnere er det tradition at tage til slotspladsen, men på grund af covid 19-epidemien og forsamlingsforbuddet, vil politiet være ekstra opmærksomt på, at reglerne overholdes.

- Vi vil derfor være til stede for at sikre, at der ikke er for mange borgere på slotspladsen, og at de ikke står for tæt. Konstaterer vi, at der kommer for mange mennesker, vil vi være klar til at lukke pladsen af for yderligere tilgang, skriver politiet på Twitter.

Københavns Politi truer med at lukke for slotspladsen, hvis tilstrømningen bliver for stor til dronningens 49. nytårstale. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Københavns Politi oplyser videre, at nytårstalen traditionen tro også transmitteres direkte på tv, som kan være en mulighed. Hvis man alligevel vælger at tage til Amalienborg, bør man holde god afstand til andre, skriver politiet på Twitter.

Det er ikke alene i København, at politiet er ekstra opmærksomt på forsamlingsforbuddet på årets sidste dag. Også i Aarhus forsøger Østjyllands Politi at holde folk væk fra hinanden på Store Torv og på Rådhuspladsen.

Politiets nye våben: Overvågning skal forhindre nytårssmitte

I Aarhus bruger politiet overvågningskameraer til at sikre, at der hurtigt kan reageres, hvis folk stimler sammen og står for tæt hen under midnat.

