Politi: Knivrøveri i 7-Eleven

To yngre mænd røvede søndag morgen en 7-Eleven i Nørresundby

Nordjyllands Politi leder efter to yngre mænd, der står bag et røveri mod en 7-Eleven på Østergade i Nørresundby klokken 07.50 søndag morgen.

De to unge mænd, der af bliver politiet vurderet af til at være i alderen 15 til 18, brugte en kniv under røveriet i kiosken, der ligger i forbindelse med en Shell-tankstation.

- Det er to unge mænd, der kommer ind på 7-Eleven og truer ekspedienten med en kniv. De får udleveret kassebeholdningen og tre kartoner cigaretter, siger vagtchef for Nordjyllands Politi Bent Højgaard.

- Efterfølgende løber de ned ad Ane Dams Gade, der ligger overfor.

De to unge mænd var ifølge Bent Højgaard iført mørke hættetrøjer og mørke mundbind.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med røveriet.

Bent Højgaard fortæller også, at en mand blev truet med en kniv på John F. Kennedys Plads udenfor banegården i Aalborg tidligt i morges.

- Vi har haft et røveri tidligt i morges, hvor en 18 år ung mand bliver truet med kniv af to yngre mænd. De får udleveret et mindre kontant beløb og løber fra stedet.

De to røverier kan være begået af de samme personer, men det er stadig for tidligt at sige, fortæller Bent Højgaard.

Har man oplysninger om de to unge mænd, kan man give Nordjyllands Politi besked på 114.