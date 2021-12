Politi: Koldblodige drab og kortege-kørsel

Her er politiets vurdering af de seneste dages begivenheder i København

- Det er helt ekstraordinært voldsomt, det vi ser i øjeblikket. Det er koldblodige drab, man kører stærkt i gaderne, er nervøse og kører flere biler sammen i kortegekørsel. Og der er en accept af, at man skal ud og slå nogen ihjel.

Det var nogle af de ord politiinspektør Torben Svarrer, Københavns Politi satte på situationen og på et særdeles anstrengt og voldsparat kriminelt miljø.

På få dage er tre blevet dræbt og fire er såret i hovedstadsområdet. Og selv om politiet ikke vil lægge sig helt fast på, at samtlige episoder hænger sammen, tegner sig et billede af en underverden tæt på kogepunktet.

Blodige decemberdage Torsdag 2.12 En 27-årig mand blev på Sorgenfrigade tæt på Nørrebrogade i København skudt i ryggen og dræbt på gaden i myldretiden klokken cirka 16.30. Han er sammen med mindst en uidentificeret mand, der løber fra stedet. Politiet har anholdt en 21-årig svensk statsborger og en 18-årig dansker. De er sigtet for drab og drabsforsøg og varetægtsfængslet frem til 22. december. Den ramte er ifølge Ekstra Bladets oplysninger medlem af gadebanden NNV, der holder til i Nørrebro/Nordvest-kvarteret. Fredag 3.12 Klokken cirka 11.30 kom to mænd ind i en frisørsalon på Islevbrovej i Rødovre og affyrede skud. En 17-årig bulgarsk dreng, som ifølge politiet kom til Skandinavien tidligere i år, blev dræbt. Han stod i salonen og klippede en 15-årig skoledreng. Skoledrengen blev ramt af skud i hånden og måtte på hospitalet. En 28-årig mand, der er bosat i sverige blev såret alvorligt, og var i kritisk tilstand. Hans tilstand blev i weekenden stabiliseret. Ingen er anholdt. Lørdag 4.12 Lørdag klokken cirka 21.30 kom en mand ind i en vandpibecafé på Åboulevard 39 på Frederiksberg og affyrede et skud, der ramte en 39-årig gæst på caféen i hovedregionen. Offeret er i kritisk tilstand. Gerningsmanden flygtede derefter om hjørnet og af uvisse årsager ind i en nærliggende Netto. Her blev han filmet af et overvågningskamara. Han løb ud af butikken igen og forsvandt. Ingen er anholdt. Tirsdag 7.12 Klokken cirka 1 natten til tirsdag bliver to mænd ramt af skud i Herlev ved Hækmosen og Krebsdammen. Den ene mand finder ud på vejen og stopper en civil bil, og bliver ført til hospitalet, hvor han bliver lagt i koma. Han er i stabil tilstand. Den anden mand bliver fundet dræbt i skovbunden senere på natten. Der er ingen anholdte. Vis mere Vis mindre

- Der er ingen tvivl om, at der er en konflikt, sagde Torben Svarrer, men understregede også, at der er tale om et 'mudret' billede.

Det er ikke umiddelbart to klart definerede navngivne bander, som står overfor hinanden, som man har set det ved tidligere klassiske bande-konflikter.

På den ene side er der en bande, som politiet kender godt, lød det på pressemødet på Politigården i København i dag.

Men på den anden side står en mere løs struktur af organiserede kriminelle, som har et udestående med hinanden, lød det fra Torben Svarrer.

Ekstra Bladet har flere gange skrevet, at en aktør på den dramatiske aktuelle scene er NNV, en bandegruppering opstået på Nørrebro- og i Nordvest i København.

Blandt andre havde den 27-årige mand, der blev dræbt på Sorgenfrigade på Nørrebro i torsdags, tilknytning til fra NNV, erfarede Ekstra Bladet.

Politiinspektør Torben Svarrer ville ikke sætte navn på bandegrupperingen.

Nervøsitet meget synlig

Han beskrev dog, hvordan politiet i bybilledet oplever et miljø, der er fuld af spændinger.

- Normalt er de mere afslappede. Men nervøsiteten nu er meget synlig i bybilledet. De kører sammen i kortegekørsel, der bliver kørt stærkt i gaderne, vi standser dem også, og vi mærker deres nervøsitet, sagde Svarrer blandt andet.

Politiet i København har sammen med andre politikredse ransaget 25 steder i dag og har anholdt 12 personer. Men Torben Svarrer forventer ikke, at der vil være krav om fængslinger og grundlovsforhør i forbindelse med skyderierne.

- I forbindelse med aktionen har vi fundet nogle ting, der kan indikere, at man er konfliktparat. Herunder slagvåben, stikvåben og kontanter, lød det fra Torben Svarrer.

På pressemødet lød det også, at dagens ransagningerne og beslaglæggelsen af flere telefoner blandt andet hjælper politiet til at danne sig et billede af, hvad der foregår i miljøet, og hvor efterforskningen skal rettes hen.

Samarbejder med svensk politi

På pressemødet kom det desuden frem, at dansk politi samarbejder med kollegaerne på den anden side af Øresund i forbindelse med efterforskningen af skyderierne i københavnsområdet.

En af de anholdte fra skyderiet torsdag er svensk statsborger, mens to af de personer, som var involveret i skyderiet i en frisørsalon på Islev Torv dagen efter, har adresse i Sverige.

- Svenskerne har en stor interesse i at bidrage til, at dansk politi når i mål med at stille de rigtige til ansvar.

- Lige nu sidder vi faktisk i møde med svenskerne omkring en udveksling af oplysninger, som er meget vigtige, lød det fra Torben Svarrer.