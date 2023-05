Politi kontrollerer for ulovlige piller: - De skal vide, vi kommer

Med hjælp fra to mænd, en tidligere og en nuværende misbruger har Ekstra Bladet for nylig adækket en af underverdenens nyeste narkotendenser: Køb af ulovlige morfin- og nervepiller under disken i kiosker.

Her fik de to mænd skjult kamera på og afslørede den ulovlige handel ved selv at købe pillerne, hvorefter Ekstra Bladet konfronterede manden bag disken.

Det drejer sig konkret om Dolol, som er et morfinlignende præparat, og Xanax, der er nervepiller af typen benzodiazepiner. Begge former for piller er stærkt vanedannende.

Selvom det for politiet ikke er helt nyt, har problematikken rejst en øget opmærksomhed og indsats, hvor man jævnligt kontrollerer kiosker og slikbutikker for salg af receptpligtig medicin og euforiserende stoffer rundtomkring i landet.

- Vi har længe holdt øje med kioskmijøet. Men der er ingen tvivl om, at vi har haft et ekstra øget fokus på salg af ulovlig receptpligtig medicin også på baggrund af jeres artikler, siger politikommisær Jonas Svitzer fra Roskilde Politi.

Politikommisær: - De skal vide, at vi kommer

Ifølge politikommisær Jonas Svitzer fra Roskilde Politi kan kontrollerne ske som følge af, at borgere henvender sig med konkrete anmeldelser mod specifikke kiosker.

Men de fleste af politiets kontroller sker regelmæssigt på eget initiativ og i tilfældige kiosker.

- I november og januar førte vi kontrol af kioskerne. Nu har vi så senest haft en aktion her den 24., siger politikommisæren.

- Vi håber selvfølgelig, at de her aktioner afskrækker andre kiosker fra at drive den ulovlige salg. De skal vide, at vi kommer. Vi holder øje med dem, og vi kommer uanmeldt. De skal simpelthen holde sig fra det, lyder det.

Den ene mand, der hjalp Ekstra Bladet, er selv misbruger og er derfor selv en del af underverdenen. Foto: Foto: Malou Antonius

15.000 ulovlige piller i to kiosker

Denne uge har Midt- og Vestsjællands Politi haft travlt med at kontrollere i alt 10 kiosker og 5 slikbutikker i henholdsvis Holbæk, Roskilde og Odsherred Kommuner. Det oplyser de fredag morgen i en pressemeddelelse.

Også Københavns Politi har den senere tid været særlig opmærksom på ulovlig salg af receptpligitg medicin. I marts beslaglagde Københavns Politi 15.000 Dolol, Xanax og andre ulovlige piller i to kiosker på Amager.

De ulovlige Dolol, som er milde morfinpiller. Foto: Malou Antonius

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de så sent som i sidste uge lavede endnu en målrettet indsats i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen mod to kiosker i Indre By.

Her blev blandt andet fem Tramadol-piller beslaglagt, og ejerne af de to kiosker kan nu se frem til et retsligt efterspil.

Uforventet gevinst

I de seneste kontroller af kiosker i Holbæk, Roskilde og Odsherred blev der ikke beslaglagt receptpligtig medicin eller euforiserende stoffer. Til gengæld var der en uventet gevinst ved en kiosk i Roskilde.

Her nægtede en kioskejer at åbne sit kælderrum på politiets forespørgsel, og der blev derfor tilkaldt en låsesmed, som kunne bistå med at lukke politiet ind.

I kælderen blev der ikke fundet ulovlige varer, men i stedet en skudsikker vest, hvilket fik betjentene til at ransage kioskejerens bil, som holdt i nærheden.

Her kunne politiet finde en machete, som blev beslaglagt. Kioskejeren blev herefter sigtet for at overtræde knivloven.