Politi: Kriminel familieklan bag spektakulært diamantkup

Bandemedlem eftersøgt for et af de største kunst-tyverier i efterkrigstidens Tyskland

Hans tvillingebror og tre andre familiemedlemmer sidder allerede fængslet, men den 21-årige Abdul Majed Remmo er fortsat eftersøgt for en af de mest spektakulære diamantkup i Tysklands historie.

Den unge mand, der ifølge tysk politi tilhører en af landets mest berygtede kriminelle klaner, har siden kuppet i november 2019 været på flugt fra politiet.

Sammen med flere andre medlemmer af Remmo-klanen mistænkes han af det tyske politi for at stå bag tyveriet af flere uvurderlige diamanter fra kunst-samlingen på museet Grünes Gewölbe i Dresden residensslot.

Ifølge mediet The National tyder meget på, at den unge mand holdes skjult ved hjælp af sine omfattende forbindelser i det berlinske bandemiljø.

Bandemedlemmet Abdul Majed Remmo fra den arabisk-tyske Remmo-klan er fortsat eftersøgt for diamantkup i Dresden, hvor uvurderlige smykke blev stjålet. Foto: Getty

Søges efter spektakulært diamant-kup

- Vi ved ikke, hvor han befinder sig lige nu, men vi ser frem til at finde ham. Der er ikke umiddelbart noget, der peger på, at han er taget ud af landet, men vi kan ikke sige det med sikkerhed, siger en talsmand fra politiet til mediet.

Det var 25. november 2019, at maskerede gerningsmænd skaffede sig adgang til Dresden Residensslot og blandet andet sikrede sig brilliantslebne diamanter, som tilhørte 1800-tallets kurfyrste August den Stærke.

Udbyttet vurderes til at være over en milliard euro værd.

Uvurderlige smykker fra en historisk samling forsvandt under kuppet. Ritzau/scanpix

Myndighederne frygter at diamanterne er taget ud af smykkerne og solgt videre. Ritzau Scanpix

På bedste Olsen Banden-maner lykkedes det tyvene først at sikre sig arbejdsro ved at starte en brand i en lokal strømfordelingsstation tæt på slottet.

Kortslutningen mørklagde området omkring slottet og deaktiverede samtidig museets alarmer, så to tyve ubemærket kunne klippe jerngitteret på et renaissanceslottets vinduer over.

Herefter skaffede tyvene sig adgang til museumshallerne og udførte kuppet på blot få minutter.

På trods af strømafbrydelsen fangede overvågning fra stedet, hvordan den ene gerningsmand med stor kraft smadrede en glasmontre med de værdifulde smykker, inden gerningsmændene forsvandt i mørket.

Til New York Times fortæller sagens anklager, Jürgen Schmidt, hvordan politiet har benyttet sig af overvågning og 'avanceret teknologi' til at linke de mistænkte til kuppet, hvor der også blev brugt to flugtbiler - den ene forklædt som taxa.

En af flugtbilerne i sagen. Foto: Politi

Den Berlin-baserede Remmo-bande tæller ifølge de tyske myndigheder 1000 medlemmer, hvor af flere har familiære bånd med baggrund i det arabiske mindretal i Tyrkiet.

Interpol udsendte i november sidste år en såkaldt rød alarm-efterlysning af de to tvillingebrødre Mohamed og Abdul Majed Remmo. Mohamed blev sammen med tre andre anholdt under en storstilet politiaktion samme måned. Abdul er fortsat på fri fod.

Medlemmerne sættes i forbindelse med flere store røveri og tyveri-episoder i landet siden 1990'erne. Alene i 2017 kunne tysk politi linke medlemmerne til 1000 forskellige sager om kriminalitet.

Derfor har tyske myndigheder de seneste år lanceret flere tiltag i forsøget på at fælde flere af klanens medlemmer, der ofte fremviser en luksuriøs og dyr livsstil frem på sociale medier.

- Nogle kører deres forretning i det skjulte, mens andre blærer sig med deres stjålne luksusvarer på Instagram, siger Tom Schreiber fra det Social demokratiske parti, SPD, der blandt andet står bag en 40 punkter lang handlingsplan, som skal komme klanen til livs.

- Vi har endelig fået klan-kriminalitet på lovgivernes bord, lød det i forbindelse med offentliggørelse af planen.

