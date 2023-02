Politi: Kvæstet mand fundet på p-plads

En 38-årig mand er lørdag kort efter midnat fundet kvæstet på asfalten, på en parkeringsplads ved Exnersgade, der ligger centralt i Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Her beder politiet om offentlighedens hjælp til at klarlægge, hvor den 38-årige mand færdedes fredag aften, inden han blev fundet.

Det fremgår ikke af politiets tweet, hvor svært den 38-årige mand er kommet til skade eller hvorvidt, man mistænker, at der ligger en forbrydelse bag.

Politiet oplyser, at manden fredag aften havde været gæst på spillestedet Tobakken, mindre end 100 meter fra den AVIS' parkeringsplads ved Exnersgade 19, hvor han blev opdaget klokken 00.10.

Den 38-årige mand er 185 cm. høj, har kort lysebrunt hår og skægstubbe og var iført sorte, lyseblå trøje, blå cowboybukser og sorte sko, da han blev fundet.

Hvis man har set manden fredag aften eller har andre oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at kontakte vagtchefen for at få yderligere oplysninger om sagen.