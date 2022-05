Politi: Kvinde blev ikke voldtaget efter bytur

I slutningen af april anmeldte en kvinde, at hun var blevet voldtaget på vej hjem fra byen i Aalborg. Men efter næsten en måneds undersøgelser konkluderer politiet, at der ikke fandt en voldtægt sted.

Borgerne i Aalborg har ikke grund til at frygte, at en gerningsperson er på fri fod, udtaler vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse mandag.

- Vi har efterforsket anmeldelsen grundigt. Vi har gennemført afhøringer og foretaget en række undersøgelser i især Vestbyen samt indhentet videomateriale, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet gik sidst i april ud med oplysninger om, at overfaldet på kvinden skulle være sket på Kastetvej 29. april mellem klokken fire og halv fem om morgenen.

Betjente var ude for at sikre spor, ligesom der blev foretaget tekniske undersøgelser.

Mandag siger Frank Olsen til Ritzau, at der ikke er rejst sigtelse om falsk anmeldelse mod kvinden som følge af efterforskningens resultat.

Det spørgsmål vil blive afklaret, når anklagemyndighedens jurister har vurderet sagen.

