Politi: Kvinde blev voldtaget gennem næsten tre måneder

Fra 1. november og frem til 27. januar blev en kvinde dagligt udsat for voldtægter af en mand, der desuden var voldelig og spærrede hende inde.

Disse sigtelser er en 42-årig mand fredag blevet præsenteret for i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg, skriver regionalmediet jv.dk.

Siden er manden blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Voldtægterne skal være foregået dagligt. Desuden skal hun være blevet frihedsberøvet to gange. I et rum blev hun først anbragt i to timer og næste gang i 20 timer.

Anklager Tenna Jespersen har oplyst, at politiet i forbindelse med efterforskningen skal foretage flere vidneafhøringer.

Manden nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen, skriver politiet desuden.

Mængden af oplysninger i sagen er begrænset, da grundlovsforhøret blev afviklet bag lukkede døre.