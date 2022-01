Politi leder efter spinkel mand med kort skæg efter knivstik

Intet tyder på, at et knivstikkeri torsdag aften i København har relation til den igangværende konflikt i rocker- og bandemiljøet.

Det skriver Københavns Politi på Twitter fredag formiddag.

Torsdag aften ved 19.30-tiden blev en 47-årig mand ramt af knivstik. Det skete ved Sortedam Dossering, der løber langs Søerne i København fra Nørrebro til Østerbro.

Han blev stukket to gange med kniv. De første meldinger lød, at han var i kritisk tilstand. I løbet af natten er mandens tilstand dog blevet stabiliseret, og han er uden for livsfare, oplyste politiet.

Betjente har desuden haft mulighed med at tale med ham.

Efterforskningen har stået på siden torsdag aften, men politiet vil fortsat gerne høre fra vidner. Særligt, hvis man har set den formodede gerningsmand. Han beskrives som en yngre mand i mørkt tøj.

- Gerningsmanden beskrives som 175-180 centimeter høj, cirka 25-30 år, mørk i huden og spinkel af bygning, med kort skæg og iført en sort hættetrøje, mørk dunjakke og mørke bukser, skriver Københavns Politi.

Den seneste tid har København og den københavnske Vestegn været plaget af en række blodige episoder, som menes at have rod i en konflikt mellem rivaliserende grupper.

I løbet af december mistede flere personer livet i skyderiet både på Nørrebro i København og i Rødovre og Herlev.

Har man set den mistænkte gerningsmand bag knivstikkeriet torsdag eller har andre oplysninger om sagen, kan man ringe til politiet på 114.