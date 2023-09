Den forbudte bande Loyal to Familia, der nu er i krig med Hells Angels, dominerer boligområdet på Nørrebro på tiende år, viser nyt svar fra Justitsministeren

Blågårds Plads ligger i hjertet af Nørrebro, og rundt omkring i de små gader ligger vinbarer og lokale restauranter side om side. Unge studerende drikker øl i solen, og på mange måder er området tiltagende gentrificeret efter tidligere at have været kendt som et socialt belastet område.

Men hver dag møder politiet bandefolk fra den forbudte bande Loyal to Familia på 'pladsen' og i de nærliggende gader.