Politi: LTF-medlem stak offer under drabsforsøg

Politiet mener, at det var det blå-øjede gadebandemedlem Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, der førte kniven, da en 25-årig mand blev udsat for drabsforsøg 2. marts i år i Frederikshavn.

Det fremgår af retsdokumenter som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, der afslører nye detaljer om overfaldet, som ligger forud for, at Nordjyllands Politi 29. marts bad om offentlighedens hjælp til at lokalisere det 35-årige medlem af Loyal to Familia.

I den forbindelse meldte politiet ud, at tre mænd allerede var fængslet i sagen, hvor et 25-årigt offer var blevet overfaldet med knivstik og slag i hovedet på Abildgårdsvej i Frederikshavn. Han blev fundet livløs lidt før kl. 1 om natten, men blev efterfølgende erklæret udenfor livsfare.

Fire mod en

Retsbogen er fra 28. marts, hvor den tredje mistænkte, en 21-årig mand, blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet - sigtet for at deltage i drabsforsøget.

Det fremgår af sigtelsen mod den 21-årige, at Stefan Tahir Gaardboe Danielsen ifølge politiets teori er den fjerde og sidste gerningsmand, der deltog i overfaldet.

Ifølge sigtelsen var alle fire med til at aftale et møde med offeret den aften, med det formål at slå ham ihjel.

Men det er politiets teori, at det var Stefan Tahir Gaardboe Danielsen der tildelte offeret et knivstik i låret tæt ved lysken, inden den 21-årige slog ham flere gange i hovedet med en hammer, eller lignende tung genstand, så offeret brækkede kæben.

Politiet har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at offeret og de mistænkte gerningsmænd kendte hinanden forud for overfaldet, og at drabsforsøget anses som et led i et opgør i det kriminelle miljø.

Dømt for dødsvold

Stefan Tahir Gaardboe Danielsen er trods efterlysningen stadig ikke i politiets varetægt. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Efterforskningscenter Frederikshavn ved Nordjyllands Politi.

- Vi har fået flere henvendelser og vi leder efter ham, men han er endnu ikke pågrebet, forklarer han til Ekstra Bladet mandag.

Ifølge politikommisæren vurderes den 35-årige ikke at være farlig for 'almindelige mennesker'.

I forbindelse med efterlysningen kunne Ekstra Bladet fortælle, at den 35-åriges halstatovering med initialerne 'LTF', dækker over et mangeårigt medlemskab af den forbudte bande Loyal to Familia, samt at han har en særdeles blodig fortid, hvor han er dømt for både dødsvold og drabsforsøg.

Hvis man har oplysninger om hvor Stefan Tahir Gaardboe Danielsen befinder sig, kan man kontakte politiet på 114.

