Politi lukker fest i ungeområde efter slagsmål på Jyllinge Festival

Midt- og Vestsjællands Politi måtte fredag aften lukke en fest i ungeområdet på Jyllinge Festival, der finder sted fredag og lørdag i denne uge, på grund af meldinger om flere slagsmål.

Det fortæller Asger Bechstrøm, der er vagtchef i politikredsen.

- Der har været flere meldinger om masseslagsmål flere steder, siger vagtchefen.

Det fik politiet til at lukke en fest i ungdomsområdet og forsøge at få folk til at forlade stedet.

- Det har så ført til, at der har været slagsmål rundt omkring i byen. Der var et enkelt overfald ved Jyllingecenteret og et slagsmål bag en kirke i Jyllinge.

Politiet anholdt ti personer.

- De fleste af dem har været anholdt kortvarigt for at få ro på parterne, siger Asger Bechstrøm.

En person sover i et par timer på politistationen, siger han.

Mens der var uro i ungeområdet, har voksenområdet festet videre i god ro og orden, lyder det fra politiet.

Politiet har melding om, at en enkelt person modtog behandling fra en ambulance ved festivalen.

Festivalen, hvor omkring 5000 mennesker deltager, fortsætter lørdag.

- Der bliver rettet henvendelse til festivalen, og vi sikrer, at der er politi til stede i morgen også, så den kan afholdes i god ro og orden.