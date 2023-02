Politi måtte rykke ud: Halløj på sygehus

Med få timers mellemrum måtte politiet på Midt- og Vestsjælland tirsdag rykke ud til sygehuset i Holbæk efter henvendelse fra sygehuspersonalet.

I første omgang handlede det, klokken 16.22, om et højlydt skænderi og risiko for håndgemæng mellem en indlagt person og en pårørende på sygehuset.



Politiet kom til stedet og fik på sygehuset kontakt til en kraftigt spirituspåvirket og udadreagerende 45-årig mand, og det endte med, at patruljen måtte udsætte ham for sprøjt med en peberspray i forsøget på at få ham frihedsberøvet, så der kunne blive skabt ro på stedet.

Manden blev kørt til politistationen i Roskilde, hvor han blev afruset i detentionen og løsladt senere uden at være sigtet for noget, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Men dermed var strabadserne på sygehuset ikke overstået.

For klokken 20.42 måtte sygehuspersonalet igen bede om assistance fra ordensmagten. Denne gang var det fordi to spirituspåvirkede mænd var gået direkte ind på akutmodtagelsen, hvor de havde lagt sig i nogle senge. Personalet prøvede forgæves at få dem til at gå, men de to krævede at få noget at spise.



Patruljen fik kontakt med de to mænd på sygehuset, som viste sig at være en 31-årig mand og en 33-årig mand. Også de skulle nu frihedsberøves af politiet og bringes til afrusning i detentionen på politistationen i Roskilde.

Begge blev løsladt onsdag morgen. Ingen af dem blev sigtet for noget trods deres forstyrrende adfærd på akutmodtagelsen, lyder det fra politiet.