Politi: Mand anholdt for drabsforsøg

34-årig anholdt for at stikke en anden mand i ansigtet og halsen med en kniv

Midt- og Vestjyllands Politi modtog torsdag formiddag omkring klokken 11 en anmeldelse om, at der var begået et knivstikkeri på Markedspladsen i Herning.

Det fremgår af politiets pressemeddelelse.

En 34-årig mand havde angiveligt stukket en 31-årig mand i ansigtet og halsen med en kniv. Det resulterede i, at den 31-årige måtte på skadestuen i meget kritisk tilstand med livstruende snitsår fra angrebet.

- Der er tale om et meget voldsomt knivstik mod den forurettedes hals, som vi umiddelbart betegner som et drabsforsøg. Vi kender fortsat ikke til motivet for knivstikkeriet, men nu skal efterforskningen forsøge at få kortlagt, hvilken uoverensstemmelse der kan have har ført til episoden, siger Mogens Poort, politikommissær hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Mange vidner

Flere vidner observerede episoden, hvorefter de så gerningsmanden flygte fra stedet på en mørk scooter.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen, at de fortsat ønsker at komme i kontakt med vidner, der kan have set manden komme kørende på sin rute fra gerningsstedet og hjem mod sin bopæl, der ligger få minutters kørsel i sydgående retning fra Markedspladsen.

Gerningsmanden var på sin flugtrute iført en sort hjelm, grøn jakke og sort rygsæk.

På baggrund af de mange vidner fra Markedspladsen kunne politiet kort tid efter anholde den mistænkte på dennes bopæl, hvor han blev sigtet for at stå bag drabsforsøget.

Den anholdte vil i løbet af fredagen blive fremstillet i grundlovsforhør. Her vil anklagemyndigheden begære dørlukning.