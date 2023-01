Politi: Mand blottede sig på skole

Politiet har mandag været til stede på en skole, efter at en mand blottede sig for mindst én elev

Mindst én elev blev tirsdag formiddag udsat for blufærdighedskrænkelse af en ukendt mand på Frydenstrand Skole i Frederikshavn.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om episoden klokken 12.43, hvorefter uniformerede betjente blev sendt til skolen.

Ifølge politiet blottede manden sig et sted på skolens område, hvorefter han forsvandt fra stedet i retning mod området omkring Engparken i Frederikshavn.

Signalementet af manden er foreløbig sparsomt, idet han beskrives som 30-40 år, høj og iført en blå hue, blå bukser og sorte sko. Han havde plettet hud i ansigtet.

- Vi skal have forløbet før, under og efter blufærdighedskrænkelsen fastlagt. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at foretage afhøringer, forhøringer samt tilvejebringe andre mulige spor, der kan belyse sagen, f.eks. videoovervågning, siger Karsten Højrup Kristensen, politikommissær i Nordjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

- Skaber utryghed

Udover politiets uniformerede betjente har også en indsatsleder og personale fra politiets forebyggelsesafdeling været til stede på skolen efter anmeldelsen med henblik på dialog med elever, ansatte og forældre.

- Vi er på sagen, men det er klart, at sådan en hændelse skaber utryghed for de berørte – både elever, forældre og personale – så vi efterforsker grundigt for at finde frem til den mistænkte person i sagen, siger politikommissæren.

Politiet opfordrer alle, der måtte ligge inde med viden om sagen, til at kontakte dem på telefon 114.