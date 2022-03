Politi: Mand deltog i knivoverfald inden han blev dræbt i Odense

Den unge mand, der i weekenden blev dræbt af skud i Odense, deltog i januar i et farligt knivoverfald nær banegården i byen.

Den mistanke har Fyns Politi, skriver bt.dk onsdag. Oplysningen bekræftes af anklager Jacob Thaarup, skriver mediet.

Den unge, der blev 19 år, blev natten til søndag ramt af skud, da han sad i en bil ved en parkeringsplads ved Netto og KFC på Nyborgvej.

I sagen fra januar var i alt ifølge politiets mistanke 12 personer involveret, da to mænd blev overfaldet i Dannebrogsgade bag banegården. Det skete den 13. januar omkring klokken 23.

Fyns Politi oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at det ene af ofrene en overgang var i livsfare.

Der er imidlertid ikke rejst sigtelse for forsøg på manddrab, men alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om grov vold og for medvirken til grov vold.

Onsdag er i alt ti af de mistænkte blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense. Fyns Politi har ikke oplyst, hvorledes de fængslede stiller sig til sigtelserne.

Retten har bestemt, at de ti foreløbig skal være varetægtsfængslede frem til den 28. marts.

Politiet efterforsker en række voldelige begivenheder, som er sket i forbindelse med et opgør mellem to kriminelle grupperinger.

En af de personer, der onsdag er blevet fængslet, sigtes også for besiddelse af 400 gram kokain, lidt over to kilo hash og skunk, skriver bt.dk.