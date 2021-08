Politi: Mand filmede egen flugt fra politiet

Var ifølge politiet påvirket af cannabis og filmede kørslen under eftersættelse

En 21-årig mand bliver torsdag klokken 9.30 stillet for en dommer efter det, politiet betegner som vanvidskørsel onsdag formiddag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge politiet forsøgte de at bringe manden til standsning omkring Greve, men i stedet for at efterkomme ordensmagtens ønske, flygtede han op ad Køge Bugt Motorvejen og videre ud til Avedøre Holme, inden han opgav flugten.

Uden kørekort med stoffer i blodet

Undervejs måtte Midt- og Vestsjællands Politi få hjælp fra kollegaerne fra Københavns Vestegns Politi, da flugten fortsatte ind i deres kreds.

- Føreren var frakendt kørekortet, var påvirket af cannabis og kørte op mod 180 km/t., så det falder ind under det, vi betegner som vanvidskørsel, siger kommunikationskonsulent Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Derudover syntes vedkommende åbenbart, at det var sjovt at filme kørslen med sin mobiltelefon undervejs under eftersættelsen. Men han blev eftersat af en patruljevogn med kamera i, så vi har også kunnet dokumentere den del, fortæller han.

Bilen, som den 21-årige kørte i, er derfor også blevet beslaglagt med henblik på konfiskation.

Manden bliver fremstillet i Retten i Roskilde, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet. Her vil de blandt andet bruge den omtalte video, som politiet optog af manden, som dokumentation.