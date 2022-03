Politi: Mand kørte vanvidskørsel tæt på børnehave på udflugt

En 46-årig dansk mand, der er bosiddende i Norge, må se sig om efter en anden måde at komme nordpå, efter han mandag mistede sin bil.

Manden blev nemlig af politiet målt til at køre mindst 85 km/t. på Stensbjergvej i Køge, selvom man kun må køre 50 km/t. på stedet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Samtidig med at den høje fart blev målt, var der ifølge politiet en børnehave på tur, som opholdt sig ved et nærliggende lyskryds, hvor de ventede på at krydse vejen.

Men ifølge politiet overskred manden ikke alene hastighedsgrænsen på stedet.

Da han blev undersøgt nærmere, viste det sig, at han siden 2011 havde haft kørselsforbud i Danmark, og desuden blev manden testet med et alkometer.

Her gav mandens udblæsning så stort et udslag, at politiet vurderede, at han vil kunne blive dømt efter paragraffen om vanvidskørsel, hvor promillen skal være over 2,0, og mandens bil blev derfor beslaglagt med henblik på konfiskation, som vil blive afgjort ved et retsmøde, når sagen skal afgøres.