Politi massivt til stede efter kiosk-røveri

Københavns Politi rykkede torsdag aften ud til en kiosk på Sallingvej i Vanløse, efter de 20.54 modtog en anmeldelse om et røveri.

Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

- Der var en mand, der var blevet slået med støttebenet til en cykel. Det har vi så efterforsket og undersøgt, og det er blandt andet derfor, at der var kriminalteknikere med, forklarer han.

Vagtchefen oplyser, at manden var blevet slået i hovedet, så han blødte. Derfor blev han kørt med en ambulance for at blive tilset på skadestuen, men der er ikke tale om alvorlige skader.

Hvorvidt det var en ansat eller kunde, der blev slået, er endnu uklart.

Gerningsmanden slap afsted med en papkasse med nogle ting i, men hvad der var i den, ved vagtchefen ikke på nuværende tidspunkt.

Der er endnu ikke blevet anholdt nogen i forbindelse med sagen.

Den forurettede blev med almindelig kørsel kørt til sygehuset for at blive tilset. Foto: Kenneth Meyer