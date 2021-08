Politi massivt til stede efter skyderi mod værksted

Det drejer sig om et skyderi på en adresse i Aarhus-bydelen Åbyhøj

På Egsagervej i Åbyhøj ved Aarhus er politiet massivt til stede, efter der har været et skyderi mod et værksted, der ligger i et industriområde.

Det fortæller Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse omkring klokken 21 om, at der er blevet affyret flere skud, og så har vi sendt alle mand derud, siger vagtchef Rene Ludvig.

Han fortæller, at der ikke ser ud til at være nogen, der er ramt, men der er mærker efter skud på husmuren.

Det er kun to dage siden, at en mand blev stukket ned i Brabrand i nærheden, men politiet ved endnu ikke, om de to sager hænger sammen.

- Man skal ikke have gået på politiskolen længe, før man jo tænker i den retning. Men vi ved det ikke endnu. Vi kigger i den retning. Hvem ejer værkstedet? Hvad kan det handle om?, siger vagtchefen.