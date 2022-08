Politi massivt til stede flere steder: To ramt i muligt skyderi

Politiet er sent tirsdag aften massivt til stede i Holbæk.

Her undersøger man en anmeldelse om et muligt skyderi i Agervang. To personer er kommet til skade.

- Vi er gang med at afklare, hvad er foregået, og om der faktisk er tale om et skyderi, som anmeldelsen lød på, siger vagtchef Emil Grønning til Ekstra Bladet.

Tog selv på skadestuen

Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.43.

- En patrulje kommer derud og konstaterer, at to personer formentlig er ramt af skud. Lige nu arbejder vi på stedet og forsøger at finde det præcise gerningssted. Der er ikke fundet våben eller patronhylstre, og hunde skal søge det hele igennem, oplyser vagtchefen til Ritzau.

De to tilskadekomne henvendte sig selv på en skadestue. De er begge i midten af 20'erne.

- Vi har talt med en af dem. Men han vil slet ikke bidrage med noget, siger Emil Grønning.

Han understreger, at det endnu ikke med sikkerhed kan fastslås, at der faktisk er tale om et skyderi, og at de to personer kan være kommet til skade på anden vis.

Overfald på Christiania

Også i København har politiet været talstærkt til stede natten til onsdag.

- Vi får en anmeldelse om knivstikkeri, og da vi kommer frem, kan vi konstatere, at en mand er blevet overfaldet. Han er blevet udsat for stump vold, altså slået med en genstand, fortæller central efterforskningsleder ved Københavns Politi Jens Skovbjerg til Ekstra Bladet.

Den forurettede er 27 år. Han er bragt til hospitalet, men er udenfor livsfare.

- Han er blevet overfaldet af en gruppe personer, men vi er stadig ved at klarlægge hændelsesforløbet, og der er endnu ingen anholdte, siger Jens Skovbjerg.

Politiet har undersøgt gerningsstedet og lavet tekniske undersøgelser. Klokken kvart over et kørte politiet fra Christiania igen.

