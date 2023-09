Politi massivt til stede i Gentofte

Nordsjællands Politi har torsdag morgen anholdt to mistænkte i sagen. Se dem blive ført væk her

Politiet er i gang med at undersøge en anmeldelse om et knivstikkeri

Nordsjællands Politi er lige nu massivt til stede på Ermelundsvej i Gentofte.

Her har politikredsen fået en anmeldelse om et knivstikkeri.

Det fortæller Henriette Døssing, der er presserådgiver i Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Hun oplyser, at forurettede ikke umiddelbart er i kritisk tilstand.

Nordsjællands Politi har anholdt to mistænkte i sagen.

- Vi er til stede med flere patruljer, og alt hvad vi skal bruge for at undersøge sagen nærmere, siger Henriette Døssing.

Politiet kommer fortsat til at være til stede på adressen, hvor de efterforsker sagen - og det kommer de til at være i et godt stykke tid endnu, fortæller hun.

Politiet arbejder stadig på adressen. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...