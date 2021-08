En større politiaktion er i gang midt i Kongens Lyngby.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har politiet afspærret indkørslen til en butik på Lyngby Hovedgade 86, hvor tre politibiler holder med blink på.

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er til stede til, hvad de kalder 'et mistænkeligt forhold'.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er en ambulance, politiets teknikere og en indsatsleder til stede.

Opdateres ...