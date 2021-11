Politi massivt til stede: Knivstikkeri ved Shell

Politiet er lige nu talstærkt til stede ved Shell på Frederikssundsvej i Brønshøj, hvor der tirsdag eftermiddag er foregået et knivstikkeri.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet, hvor vagtchef Henrik Stormer oplyser, at forurettede er en mand, der er født i 1998.

Vagtchefen fortæller, at ofret ligger på operationsbordet på Rigshospitalet, men har ikke yderligere oplysninger om ofrets tilstand.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Anmeldelsen blev modtaget kl. 16.31.

Opdateres...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til ugens udgave af 'Afhørt', hvor vi fortæller om en vanvidsbilist fra Ballerup, der torpederede en sagesløs 59-årig mand.