Politi massivt til stede midt i København

Tidligt torsdag aften er Københavns Politi rykket ud til Vestergade i København.

Det oplyser vagtchef Jonathan Waldt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets reporter på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede, og der skulle ifølge Ekstra Bladets oplysninger være tale om en koranafbrænding.

Vagtchefen forklarer, at der er tale om to demonstrationer, hvoraf den ene er anmeldt til politiet.

- Vi har modtaget en anmeldelse om en demonstration dernede, hvor der er blevet brændt en bog af, fortæller han.

Foto: Ekstra Bladet

Samtidig er en større gruppe mennesker stimlet sammen ud for et værtshus på Vestergade, og denne demonstration er ikke blevet anmeldt til politiet.

- Vi har ikke modtaget nogen demo-anmeldelser, men vi har konstateret en større forsamling ud for et værtshus, der hedder Musen & Elefanten, forklarer vagtchefen.

Videoer fra stedet viser, at gruppen råber 'nazi-svin'. Flere personer er maskeret.

- Vi har en større gruppering dernede, som vi forsøger at få kontakt til for at høre, hvad de vil, og så er vi til stede for at opretholde ro og orden, oplyser Jonathan Waldt.

Der er ikke sket tilskadekomst i forbindelse med episoden, ligesom der ikke er nogen anholdte.

Ekstra Bladet følger sagen ...